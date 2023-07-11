تسريب فيديو فاضح لـ احمد رافع مع فتاة وهو يرد ويوضح

وفي التفاصيل، اساء احمد رافع خلال الفيديو لزميله الممثل السوري ايمن رضا، ووصفة بأوصاف بذيئة وغير لائقة، وهاجم ايضا العراقيين واللبنانيين واللبنانيات بشكل كبير، واصفا اياهم بأبشع الصفات وقال ان هناك شبان يتزوجون بعضهم، لافتا الى انه عاش في لبنان 16 عاما ووصف نفسه بـ"هارون الرشيد".وفي اول رد له على ما انتشر، قال احمد رافع لمنصة "كيو ميديا" إن الفيديو مفبرك عن طريق الذكاء الصناعي، لافتا الى ان شخص سوري مقيم في ألمانيا، تواصل معه قبل تسريب الفيديو، وهدّده بنشر فيديوهات تسيء له، في حال لم يرسل له آلاف الدولارات، وعندما رفض طلبه قام الأخير بنشر الفيديو المفبرك.واكد احمد رافع أن الفيديو تم تطبيقه وفبركته للنيل من "مواقفه الوطنية" وفق تعبيره، معلقا: "أنا رجال ما بعيبني شي، فشرت تحط علي وحدة أنا مو سائل، أنا اسمي أحمد رافع واسمي أكبر منك ومن أمثالك".من هنا، اشار أحمد رافع الى أن التسريبات أغضبت زوجته كثيراً، قائلا: "بعد هذا العمر بدي أعمل هيك فيديوهات، زوجتي حزنت وغضبت وهي قريبة من الله، ولكن أرفض أكون ضحية لمثل هؤلاء، وأنا ذاهب إلى ألمانيا في وقت قريب وأتمنى رؤية الشاب الذي نشر الفيديو".