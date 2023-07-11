الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

فيديو لـ نوال الزغبي من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة يتصدر

2023-07-11 | 09:26
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو لـ نوال الزغبي من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة يتصدر
فيديو لـ نوال الزغبي من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة يتصدر

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على حسابها الخاص عبر انستغرام، مقطع فيديو يعرض بعض اللقطات من كواليس تصوير فيديو كليب أغنيتها "ريتو" التي كانت قد طرحتها منذ حوالي الشهر على قناتها الرسمية عبر يوتيوب، ولاقت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية.

وأرفقت نوال الزغبي الفيديو بجملة من أغنيتها، قالت فيها: "بتعرف بإني صرت مغرومة بشكلك وروحك يا حلو قلبك".

وحصل الفيديو على نسبة مشاهدة عالية من قبل المتابعبن، وانهالت التعليقات المعبرة عن مدى حب الجمهور لـ نوال وعن ارئهم بالفيديو، كما لفتت نوال الزغبي انظار جمهورها بإطلالتها المميزة، حيث اثنى الكثيرون على رقيها وجمال اختيار الالوان وتناسقها.


مقالات ذات صلة
فيديو لـ نوال الزغبي من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة يتصدر

فن و منوعات

فن

نوال الزغبي

ريتو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد أزمتها الأخيرة.. مادونا بصحة جيدة وتوجه رسالة للجمهور
​ بعد ياسمين صبري ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تتزيّن بجوهرة نادرة

اقرأ ايضا في فن

فوز سعد رمصان بعضوية نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان
10:10

فوز سعد رمصان بعضوية نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان

أعلن الفنان اللبناني سعد رمضان، عن فوزه بعضوية نقابة الموسيقى والغناء في لبنان، برئاسة النقيب فريد بو سعيد.

10:10

فوز سعد رمصان بعضوية نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان

أعلن الفنان اللبناني سعد رمضان، عن فوزه بعضوية نقابة الموسيقى والغناء في لبنان، برئاسة النقيب فريد بو سعيد.

زياد برجي يرد مجددا على اليسا ويوجه رسالة لزوجته.. هذا ما قاله
09:48

زياد برجي يرد مجددا على اليسا ويوجه رسالة لزوجته.. هذا ما قاله

لا زالت قضية الفنان اللبناني زياد برجي وزميلته اليسا تتصدر الترند على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد أن أعلن عن خبر إعادة الحق له بنشر وغناء أغنية "وبطير"، قام زياد اليوم بنشر صورة لقرار المحكمة على حسابه عبر تويتر حول قضية النزاع بينه وبين الفنانة إليسا حول الأغنية.

09:48

زياد برجي يرد مجددا على اليسا ويوجه رسالة لزوجته.. هذا ما قاله

لا زالت قضية الفنان اللبناني زياد برجي وزميلته اليسا تتصدر الترند على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد أن أعلن عن خبر إعادة الحق له بنشر وغناء أغنية "وبطير"، قام زياد اليوم بنشر صورة لقرار المحكمة على حسابه عبر تويتر حول قضية النزاع بينه وبين الفنانة إليسا حول الأغنية.

تسريب فيديو فاضح لـ احمد رافع مع فتاة وهو يرد ويوضح
08:55

تسريب فيديو فاضح لـ احمد رافع مع فتاة وهو يرد ويوضح

تصدر اسم الممثل السوري احمد رافع في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب مقطع فيديو فاضح له مع فتاة أطلق عليها اسم (مريومة) ويتلفظ بكلام غير أخلاقي ويهاجم زملاءه بالوسط الفني في سوريا، كما وجه شتائم وإهانات للشعبين العراقي واللبناني.

08:55

تسريب فيديو فاضح لـ احمد رافع مع فتاة وهو يرد ويوضح

تصدر اسم الممثل السوري احمد رافع في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب مقطع فيديو فاضح له مع فتاة أطلق عليها اسم (مريومة) ويتلفظ بكلام غير أخلاقي ويهاجم زملاءه بالوسط الفني في سوريا، كما وجه شتائم وإهانات للشعبين العراقي واللبناني.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023