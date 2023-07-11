فيديو لـ نوال الزغبي من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة يتصدر

وأرفقت نوال الزغبي الفيديو بجملة من أغنيتها، قالت فيها: "بتعرف بإني صرت مغرومة بشكلك وروحك يا حلو قلبك".
وحصل الفيديو على نسبة مشاهدة عالية من قبل المتابعبن، وانهالت التعليقات المعبرة عن مدى حب الجمهور لـ نوال وعن ارئهم بالفيديو، كما لفتت نوال الزغبي انظار جمهورها بإطلالتها المميزة، حيث اثنى الكثيرون على رقيها وجمال اختيار الالوان وتناسقها.
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A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)
A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)
أعلن الفنان اللبناني سعد رمضان، عن فوزه بعضوية نقابة الموسيقى والغناء في لبنان، برئاسة النقيب فريد بو سعيد.
لا زالت قضية الفنان اللبناني زياد برجي وزميلته اليسا تتصدر الترند على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد أن أعلن عن خبر إعادة الحق له بنشر وغناء أغنية "وبطير"، قام زياد اليوم بنشر صورة لقرار المحكمة على حسابه عبر تويتر حول قضية النزاع بينه وبين الفنانة إليسا حول الأغنية.
تصدر اسم الممثل السوري احمد رافع في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب مقطع فيديو فاضح له مع فتاة أطلق عليها اسم (مريومة) ويتلفظ بكلام غير أخلاقي ويهاجم زملاءه بالوسط الفني في سوريا، كما وجه شتائم وإهانات للشعبين العراقي واللبناني.