فيديو لـ نوال الزغبي من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة يتصدر

وأرفقت نوال الزغبي الفيديو بجملة من أغنيتها، قالت فيها: "بتعرف بإني صرت مغرومة بشكلك وروحك يا حلو قلبك".

وحصل الفيديو على نسبة مشاهدة عالية من قبل المتابعبن، وانهالت التعليقات المعبرة عن مدى حب الجمهور لـ نوال وعن ارئهم بالفيديو، كما لفتت نوال الزغبي انظار جمهورها بإطلالتها المميزة، حيث اثنى الكثيرون على رقيها وجمال اختيار الالوان وتناسقها.