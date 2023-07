زياد برجي يرد مجددا على اليسا ويوجه رسالة لزوجته.. هذا ما قاله

لا زالت قضية الفنان اللبناني زياد برجي وزميلته اليسا تتصدر الترند على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد أن أعلن عن خبر إعادة الحق له بنشر وغناء أغنية "وبطير"، قام زياد اليوم بنشر صورة لقرار المحكمة على حسابه عبر تويتر حول قضية النزاع بينه وبين الفنانة إليسا حول الأغنية.

وفي التفاصيل، تضمنت الصورة القرار كاملاً، وجاء في ختامه: "تقرر المحكمة بالإجماع: قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا وفسخ القرار المستأنف بعد نشر الطلب ورؤيته انتقالاً وإصدار القرار مجددا بوقف تنفيذ قرار الأمر على عريضة المعترض عليه الصادر بتاريخ 23/3/2023 عن قاضي الأمور المستعجلة في المتن تحت رقم 2023/16، ردّ كلّ ما زاد أو خالف، إعادة التأمين الاستئنافي للمستأنفين، تضمين المستأنف عليها الرسوم والنفقات كافة".

ونشر على الأثر الفنان اللبناني زياد برجي رسالة مطوّلة أرفقها بصورةٍ عن قرار المحكمة، قال: "أبدأ بشكر الله الحق يلي ما بضيع معو حق".

وأضاف: "اتحملنا كتير قال وقيل. حكي بيحط وما بيشيل. تعرضنا لكل أساليب الإجحاف والظلم على حق مارسناه وليس على خطأ ارتكبناه".

وتابع زياد: "أما اليوم، فلا بد من وقفة. اليوم يعود الإبداع والمبدعون إلى مكانهم الطبيعي وتعود لهم كرامتهم واحترامهم بالقانون. باسمي وباسم الشاعر أحمد ماضي أتوجه بالشكر والامتنان لرجل القانون والقانون فقط. الرجل الذي إذا عاهد صدق وإذا وعد أوفى، وكيلي القانوني المحامي الأستاذ جان قيقانو الذي قام بمجهود استثنائي وجبار بالتعمق بقوانين الملكية الفكرية حول العالم الشيء الذي لن يعود بالمنفعة لي أو للشاعر أحمد ماضي وحسب، وإنما لجميع المبدعين من شعراء وملحنين وغيرهم".

وتوجّه الفنان اللبناني زياد برجي إلى محبيه قائلاً: "إلى جمهوري الحبيب. My Beautiful Fans. بقلكن من قلبي: رح طير معكن من كتر الفرح لبعيد ورح ضل عم برسم معكن مواعيد بحبكن من نص قلبي".

وأكمل زياد برجي: "شكرًا. My Bros. عائلتي. وإلى حبيبتي وروح قلبي وشريكة حياتي بقول وبطير خلقت وبتبقى إلك إنت وبس Happy Anniversary my beautiful wife. الحمدلله".