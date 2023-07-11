فوز سعد رمصان بعضوية نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان

وعبر سعد رمضان عن سعادته بهذا الانجاز، حيث نشر على حسابه عبر انستغرام، صورة ظهر فيها برفقة النقيب فريد بو سعيد، وأرفقها بالتعليق التالي: "أنا والنقيب فريد بو سعيد بعد فوز لائحتنا في النقابة، ولي الشرف بأن أكون عضو في مجلس نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، وسنعمل جاهدين لخدمة النقابة والفن والفنانين في بلدنا لبنان" .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الخبر، مهنئين سعد رمضان ومتمنين له النجاح في هذا المنصب الجديد.