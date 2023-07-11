فوز سعد رمصان بعضوية نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان

وعبر سعد رمضان عن سعادته بهذا الانجاز، حيث نشر على حسابه عبر انستغرام، صورة ظهر فيها برفقة النقيب فريد بو سعيد، وأرفقها بالتعليق التالي: "أنا والنقيب فريد بو سعيد بعد فوز لائحتنا في النقابة، ولي الشرف بأن أكون عضو في مجلس نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، وسنعمل جاهدين لخدمة النقابة والفن والفنانين في بلدنا لبنان" .
وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الخبر، مهنئين سعد رمضان ومتمنين له النجاح في هذا المنصب الجديد.
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A post shared by سعد رمضان🇱🇧 (@saad_ramadan)
A post shared by سعد رمضان🇱🇧 (@saad_ramadan)
لا زالت قضية الفنان اللبناني زياد برجي وزميلته اليسا تتصدر الترند على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد أن أعلن عن خبر إعادة الحق له بنشر وغناء أغنية "وبطير"، قام زياد اليوم بنشر صورة لقرار المحكمة على حسابه عبر تويتر حول قضية النزاع بينه وبين الفنانة إليسا حول الأغنية.
نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على حسابها الخاص عبر انستغرام، مقطع فيديو يعرض بعض اللقطات من كواليس تصوير فيديو كليب أغنيتها "ريتو" التي كانت قد طرحتها منذ حوالي الشهر على قناتها الرسمية عبر يوتيوب، ولاقت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية.
تصدر اسم الممثل السوري احمد رافع في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب مقطع فيديو فاضح له مع فتاة أطلق عليها اسم (مريومة) ويتلفظ بكلام غير أخلاقي ويهاجم زملاءه بالوسط الفني في سوريا، كما وجه شتائم وإهانات للشعبين العراقي واللبناني.