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فن

مروان خوري يستذكر والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة وشكران مرتجى تواسيه

2023-07-12 | 04:00
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مروان خوري يستذكر والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة وشكران مرتجى تواسيه
مروان خوري يستذكر والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة وشكران مرتجى تواسيه

استذكر الفنان اللبناني مروان خوري، والدته الراحلة بكلمات مؤثرة، معبرا عن حزنه الشديد لفقدانها ولافتا الى ان الحياة لم تعد كما كانت عليه بعد رحيلها.

وفي التفاصيل، نشر مروان خوري على حسابه عبر انستغرام، صورة قديمة جمعته بوالدته، علق عليها بالقول: "أربع سنين يا إمي كأنّن مبارح ! كل شي تغيّر وكل شي أخد شكل تاني والدني ما عادت هيي إلّا حُبّك وروحك الحلوي بعدن ثابتين متل وجّ الله".
الصورة لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين ابدوا تعاطفهم مع مروان خوري وتمنوا لوالدته الرحمة وله الصبر والسلوان.
وكان لافتا تعليق الممثلة السورية شكران مرتجى، التي تركت تعليقا على الصورة قالت فيه: "الله يرحمها وطولة العمر إلك ولحبايبك".
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فن و منوعات

فن

مروان خوري

شكران مرتجى

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