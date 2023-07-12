مروان خوري يستذكر والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة وشكران مرتجى تواسيه

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A post shared by Marwan Khoury | مروان خوري (@imarwankhoury)
A post shared by Marwan Khoury | مروان خوري (@imarwankhoury)
بعد حصول ريم طارق، زوجة مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، على قرار من المحكمة بتمكينها من مسكن الزوجية، وهي الفيلا التي كانت تقيم فيها مع شاكوش عقب زواجهما، توجّهت ريم إلى الفيلا بصحبة قوة أمنية للدخول إليها.
علقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على آخر المستجدات الحاصلة في الشارع اللبناني، ولا سيما القضايا المؤلمة التي انتشرت في الفترة الاخيرة، وهي وفاة الطفلة لين طالب بعد تعرضها للاعتداء وكذلك قضية الحضانة في منطقة الجديدة بالمتن والطريقة الوحشية في التعامل مع الاطفال فيها.
قضت إحدى المحاكم الأميركية، بعدم إلزام النجمة ليدي غاغا، دفع مكافأة نصف المليون دولار، التي كانت خصصتها لمن يساعدها في استعادة كلابها التي سُرِقَت منها عام 2021.