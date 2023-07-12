عاصي الحلاني يفاجئ الطفلة ليا برده وهذا ما وعدها به

وفي التفاصيل، قالت ليا في الفيديو: "والدي حسن يملك رقم هاتف ماريتا ويستطيع أن يطلب منها دعوة والدها عاصي الحلاني إلى زفافي، فيؤدي لي أغنية "عرس قلبي" عند دخولي إلى قاعة الاحتفال ممسكة بيد والدي والعالم كلهم عم يبكوا".
كلام ليا اثار اهتمام عاصي الحلاني، الذي رد عليها بطريقته الخاصة، قائلا: "أحلى خبرية وقصة من أحلى بنت بالعالم، والله يعطيني العمر حتى غنيلك بعرسك، يا أحلى عروس".
يذكر أن الطفلة "ليا" كانت قد خاضت تجربة التمثيل لاول مرة في "مسلسل حكايتي" من بطولة ماريتا الحلاني، حيث جسدت دور "حلا" ولفتت الانظار بتمثيلها المميز.
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A post shared by Assi El Hallani (@assielhallaniofficial)
A post shared by Assi El Hallani (@assielhallaniofficial)
بعد حصول ريم طارق، زوجة مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، على قرار من المحكمة بتمكينها من مسكن الزوجية، وهي الفيلا التي كانت تقيم فيها مع شاكوش عقب زواجهما، توجّهت ريم إلى الفيلا بصحبة قوة أمنية للدخول إليها.
علقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على آخر المستجدات الحاصلة في الشارع اللبناني، ولا سيما القضايا المؤلمة التي انتشرت في الفترة الاخيرة، وهي وفاة الطفلة لين طالب بعد تعرضها للاعتداء وكذلك قضية الحضانة في منطقة الجديدة بالمتن والطريقة الوحشية في التعامل مع الاطفال فيها.
قضت إحدى المحاكم الأميركية، بعدم إلزام النجمة ليدي غاغا، دفع مكافأة نصف المليون دولار، التي كانت خصصتها لمن يساعدها في استعادة كلابها التي سُرِقَت منها عام 2021.