عاصي الحلاني يفاجئ الطفلة ليا برده وهذا ما وعدها به

وفي التفاصيل، قالت ليا في الفيديو: "والدي حسن يملك رقم هاتف ماريتا ويستطيع أن يطلب منها دعوة والدها عاصي الحلاني إلى زفافي، فيؤدي لي أغنية "عرس قلبي" عند دخولي إلى قاعة الاحتفال ممسكة بيد والدي والعالم كلهم عم يبكوا".

كلام ليا اثار اهتمام عاصي الحلاني، الذي رد عليها بطريقته الخاصة، قائلا: "أحلى خبرية وقصة من أحلى بنت بالعالم، والله يعطيني العمر حتى غنيلك بعرسك، يا أحلى عروس".

يذكر أن الطفلة "ليا" كانت قد خاضت تجربة التمثيل لاول مرة في "مسلسل حكايتي" من بطولة ماريتا الحلاني، حيث جسدت دور "حلا" ولفتت الانظار بتمثيلها المميز.