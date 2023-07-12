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فن

عمرو مصطفى يوقف أغنية رامي صبري عن "يوتيوب" والاخير يواجهه

2023-07-12 | 06:25
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عمرو مصطفى يوقف أغنية رامي صبري عن &quot;يوتيوب&quot; والاخير يواجهه
عمرو مصطفى يوقف أغنية رامي صبري عن "يوتيوب" والاخير يواجهه

تفاجأ عدد من المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بحذف موقع الفيديوهات "يوتيوب" أغنية "يمكن خير" للفنان المصري رامي صبري، وذلك بعد اتهام الملحن عمرو مصطفى له بسرقة ألحانها من أغنيته "رقصة"، مؤكدا أنه سيرفع دعوى لإثبات حقه في اقتباس رامي صبري لألحان الاغنية، مشيرا إلى أنه سيطالب بتعويض عن ذلك الاقتباس.

وكانت الأزمة تصاعدت بين الطرفين بعد تصريح عمرو مصطفى ضمن برنامج "حبر سري"، بأن "لحن أغنية يمكن خير ده لحن أغنيتي "رقصة" اللي أنا نزلتها من سنة، ورامي صبري قال إنه عامل الأغنية بتاعته من 2009، وأنا عايز دليل يطلع قدام الناس يثبت إن الأغنية متسجلة من 2009".
من جهته، أعرب رامي صبري عن غضبه من اتهام عمرو له بالسرقة، لأنه لا يتصرف بهذه الطريقة، قائلا: "رامي ميسرقش، لكن في فرق بين السرقة وتوارد الأفكار، بمعنى إنه ممكن أسمع 10 ألحان في منهم جملة شبه الثانية، مثلاً أنا زمان عملت أغنية للفنان عامر منيب "مكنش حب" بعدها بسنة عمرو دياب عمل أغنية من تلحين محمد يحيى، فهي كانت نفس الشكل، وهذا الأمر مش عيب".
ولاحقا، رد رامي صبري على عمرو مصطفى، في مقطع فيديو على حسابه عبر انستغرام، يوثق فيه سجل البحث لألحانه، حيث كتب في خانة البحث كلمة "يمكن" ليتضح وجود مجموعة من الألحان بعنوان "يمكن خير"، ثم قام بعدها بالضغط على خانة تاريخ المقطع ليتضح أنه يعود لشهر أكتوبر عام 2019، أي قبل أن يطرح عمرو مصطفى أغنيته "رقصة" عام 2022.
وقال في الختام: "أثبت بالفيديو لعمرو مصطفى زي ما كان عاوز، والكلام دا حيتقدم ليوتيوب عشان إن شاء الله مشكلة الأغنية تتحل".
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فن و منوعات

فن

رامي صبري

عمرو مصطفى

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