رفض الدعوى المرفوعة ضد ليدي غاغا بعد سرقة كلابها

وفي التفاصيل، كانت امرأة تدعى "جينيفر ماكبرايد" رفعت دعوى قضائية ضد ليدي غاغا لمطالبتها بقيمة المكافأة التي تقدر بـ 500 ألف دولار، كونها ساعدتها في استعادة كلبيها المفقودين، وذلك بعد أن خرجت غاغا في شهر شباط 2021 لتعلن عن تقديمها تلك المكافأة الكبيرة لمن يعيد كلبيها، كوجي وجوستاف (من فصيلة البلدوغ الفرنسي)، بعد سرقتهما تحت تهديد السلاح.وبحسب معلومات حصل عليها موقع "تي إم زد"، فقد قررت المحكمة رفض تلك الدعوى المرفوعة ضد ليدي غاغا وعدم تحويلها للمحاكمة، اذ قال القاضي الذي كان يتولى النظر في الدعوى، إنهم لو وافقوا لـ جينفر ماكبرايد على الدعوى، فكانوا سيسمحون لها بالاستمرار في ادعائها، وبالتالي الاستفادة من تواطئها في واقعة سرقة الكلاب.