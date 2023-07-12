نادين نسيب نجيم تتحدث عن ولديها وتقلق المتابعين: يا رب ولادي برعايتك

مبارح ما نمت بعد كل هل قصص البشعة يلي عم نسمعها و انا عم ادعي و صللي لربي يحمي ولادي و خاصة بنتي من شياطين الارض و يبعد عنهم ولاد الحرام … 💔 يا رب 🤲🏼 سلمتك ولادي هني برعايتك و حمايتك — Nadine Nassib Njeim 🏆 (@nadinenjeim) July 11, 2023

وفي تغريدة على حسابها عبر تويتر، قالت نادين نسيب نجيم: "مبارح ما نمت بعد كل هل قصص البشعة يلي عم نسمعها، وانا عم ادعي وصللي لربي يحمي ولادي وخاصة بنتي من شياطين الارض ويبعد عنهم ولاد الحرام.. يا رب.. سلمتك ولادي هني برعايتك وحمايتك".تغريدة نادين لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين اثنوا على كلامها واكدوا ان ما يحصل لا يصدق ويجب الانتباه للاولاد من الوحوش البشرية التي باتت موجودة في المجتمع