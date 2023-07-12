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فن

نادين نسيب نجيم تتحدث عن ولديها وتقلق المتابعين: يا رب ولادي برعايتك

2023-07-12 | 08:13
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نادين نسيب نجيم تتحدث عن ولديها وتقلق المتابعين: يا رب ولادي برعايتك
نادين نسيب نجيم تتحدث عن ولديها وتقلق المتابعين: يا رب ولادي برعايتك

علقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على آخر المستجدات الحاصلة في الشارع اللبناني، ولا سيما القضايا المؤلمة التي انتشرت في الفترة الاخيرة، وهي وفاة الطفلة لين طالب بعد تعرضها للاعتداء وكذلك قضية الحضانة في منطقة الجديدة بالمتن والطريقة الوحشية في التعامل مع الاطفال فيها.

وفي تغريدة على حسابها عبر تويتر، قالت نادين نسيب نجيم: "مبارح ما نمت بعد كل هل قصص البشعة يلي عم نسمعها، وانا عم ادعي وصللي لربي يحمي ولادي وخاصة بنتي من شياطين الارض ويبعد عنهم ولاد الحرام.. يا رب.. سلمتك ولادي هني برعايتك وحمايتك".
تغريدة نادين لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين اثنوا على كلامها واكدوا ان ما يحصل لا يصدق ويجب الانتباه للاولاد من الوحوش البشرية التي باتت موجودة في المجتمع
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نادين نسيب نجيم

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