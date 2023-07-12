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فن

أزمة حسن شاكوش وزوجته تتفاقم.. تهديدات وسباب وقوى الامن تتدخل

2023-07-12 | 08:48
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أزمة حسن شاكوش وزوجته تتفاقم.. تهديدات وسباب وقوى الامن تتدخل
أزمة حسن شاكوش وزوجته تتفاقم.. تهديدات وسباب وقوى الامن تتدخل

بعد حصول ريم طارق، زوجة مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، على قرار من المحكمة بتمكينها من مسكن الزوجية، وهي الفيلا التي كانت تقيم فيها مع شاكوش عقب زواجهما، توجّهت ريم إلى الفيلا بصحبة قوة أمنية للدخول إليها.

وفي التفاصيل، اشتبك شاكوش مع قوات الأمن، كما تلاسن مع زوجته، موجهاً إليها سيلاً من التهديدات والسباب، الأمر الذي دفع قوات الأمن للتحفظ على شاكوش، وتمكين ريم من الدخول الى الفيلا بالقوة.
بدوره، كشف محامي زوجة شاكوش، أنه في لحظة استلام موكلته للفيلا وتوقيعها على قرار التمكين، وخروج أسرة مغني المهرجانات منها، سبّها بألفاظ خارجة على حد وصفه، في حضور مساعد مدير أمن الجيزة وعناصر من قوات الأمن.
 
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