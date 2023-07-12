أزمة حسن شاكوش وزوجته تتفاقم.. تهديدات وسباب وقوى الامن تتدخل

وفي التفاصيل، اشتبك شاكوش مع قوات الأمن، كما تلاسن مع زوجته، موجهاً إليها سيلاً من التهديدات والسباب، الأمر الذي دفع قوات الأمن للتحفظ على شاكوش، وتمكين ريم من الدخول الى الفيلا بالقوة.بدوره، كشف محامي زوجة شاكوش، أنه في لحظة استلام موكلته للفيلا وتوقيعها على قرار التمكين، وخروج أسرة مغني المهرجانات منها، سبّها بألفاظ خارجة على حد وصفه، في حضور مساعد مدير أمن الجيزة وعناصر من قوات الأمن.