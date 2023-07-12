متابع يطالب احلام بشراء "ميسي" وهي تفاجئه بردها

بعد حصول ريم طارق، زوجة مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، على قرار من المحكمة بتمكينها من مسكن الزوجية، وهي الفيلا التي كانت تقيم فيها مع شاكوش عقب زواجهما، توجّهت ريم إلى الفيلا بصحبة قوة أمنية للدخول إليها.

