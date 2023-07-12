متابع يطالب احلام بشراء "ميسي" وهي تفاجئه بردها
ردت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، بطريقتها الطريفة والمعهودة، على أحد متابعيها على تطبيق "ثريدز" التابع لـ"انستغرام"، والذي سألها عما اذا كانت قادرة على شراء لاعب كرة القدم العالمي ليونيل ميسي.
وفي التفاصيل، وجه المتابع سؤالا لـ احلام، قال فيه: "احلام، تقدرين تشتري ميسي"، لتفاجئه هي بردها المباشر قائلة: "اقدر بس ما ابي"، مرفقة المنشور بوجوه ضاحكة.
ولاقى تعليق احلام بفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين اثنوا على طرافتها واسلوبها المميز في التعليق على الكثير من الامور.