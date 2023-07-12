بعد خسارتها أمام زياد برجي.. اليسا تنتصر قضائيا على شربل خليل وهذه التفاصيل

عاد اسم الفنانة اللبنانية اليسا إلى الواجهة من جديد، بسبب انتصارها على المخرج اللبناني شربل خليل.

وفي التفاصيل، أصدر القاضي المنفرد الجزائي في كسروان جورج حبيقة حكماً غيابياً قضى بإدانة شربل خليل في الدعوى المقامة ضده من الفنانة إليسا بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، بالجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 582 و 584 من قانون العقوبات، وبعد الإدغام معاقبته بتغريمه مبلغاً وقدره 400 ألف ليرة لبنانية، وبإلزامه بدفع مبلغ 400 مليون ليرة لبنانية للمدعية الشخصية على سبيل العطل والضرر، وتضمينه الرسوم والنفقات كافة.



ويذكر أن الدعوى المشار اليها جاءت على خلفية شكوى تقدمت بها اليسا بواسطة وكياها المحامي الان ليشع الخوري، في حق خليل الذي نشر تغريدة على حسابه عبر "تويتر" تضمنت قدحاً وذماً وتشهيراً بالفنانة، ما شكّل توافراً للعناصر الجرمية المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه.

ويذكر ان اليسا بالرغم من انتصارها على شربل خليل، لكن خسرت معركتها امام الفنان اللبناني زياد برجي حول قضية أغنية "وبطير"، وربح زياد حقوق الأغنية له.