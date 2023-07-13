نورمان أسعد في ظهور نادر برفقة زوجها.. هكذا بدت

النجمة السورية المعتزلة #نورمان_اسعد في صور حديثة النشر تجمعها بزوجها pic.twitter.com/TZrzViddSx — Yehia Gan Official (@YehiaGan) July 12, 2023

وفي التفاصيل، ظهرت نورمان برفقة زوجها، حيث كانا يحتفلان بعيد ميلادها بحسب ما اظهرت الصور التي وثقت الاجواء المميزة والرومنسية بين الزوجين، مع وجود قالب الحلوى على الطاولة.وظهر زوج نورمان في إحدى الصور وهو يلبسها سوارا من ذهب، ما يؤكد ان هذه الصور من اجواء الاحتفال بعيد ميلاد نورمان، حيث اثنى المتابعون على جمال واناقة نورهان، مؤكدين أنها تبدو أصغر سنا، وازدادت جمالا.من جهة أخرى، لفت عدد من المتابعين الى ان الصور قد تكون قديمة، الا انها نُشرت حديثا، بينما لم يصدر اي تعليق من الممثلة السورية نورمان اسعد، كما طالبها الكثيرون بالمزيد من الصور كونهم اشتاقوا لرؤيتها بعد غيابها عن الشاشة.