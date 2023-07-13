ريتا حرب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بفيديو مؤثر: عودي لأحتفل بك

وجاء في تعليق ريتا على الفيديو بما معناه: "عيد ميلاد سعيد لقلبي، صديقتي المفضلة، أخصائية حمية غذائي، مصممة أزيائي، حافظة أسراري، فتاة حفلتي، فتاتي الصغيرة الكبيرة، ابنتي الجميلة ميشيل، عودي لأحتفل بك".

من جهتهم، تفاعل الجمهور بكثافة مع منشور ريتا، ووجهوا اطيب التمنيات لـ ميشيل مشيديد بعلاقة الصداقة التي تجمعها بوالدتها.