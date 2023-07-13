ريتا حرب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بفيديو مؤثر: عودي لأحتفل بك
احتفلت الممثلة اللبنانية ريتا حرب بعيد ميلاد ابنتها ميشيل ونشرت على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر ارفقته بتعليق سلطت فيه الضوء على اكثر الصفات التي تحبها بابنتها.
وجاء في تعليق ريتا على الفيديو بما معناه: "عيد ميلاد سعيد لقلبي، صديقتي المفضلة، أخصائية حمية غذائي، مصممة أزيائي، حافظة أسراري، فتاة حفلتي، فتاتي الصغيرة الكبيرة، ابنتي الجميلة ميشيل، عودي لأحتفل بك".
من جهتهم، تفاعل الجمهور بكثافة مع منشور ريتا، ووجهوا اطيب التمنيات لـ ميشيل مشيديد بعلاقة الصداقة التي تجمعها بوالدتها.