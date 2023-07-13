ياسمين صبري توجه رسالة الى زوجة عادل امام بسبب اولادها
وجهت الممثلة المصرية ياسمين صبري رسالة خاصة الى هالة زين، زوجة الممثل المصري عادل امام عقب تعاونها مع نجليهما محمد إمام والمخرج رامي إمام في عملها الجديد "أبو نسب".
وقالت ياسمين لـ هالة، خلال تصريحات تلفزيونية، انها أحسنت تربيتهما ولمست ذلك خلال طريقة تعاملهما في موقع التصوير، وتابعت أنها تشعر معهما في موقع التصوير بأنها تتواجد وسط أفراد عائلتها مضيفة انهما يتمتعان بخبرة عالية في الأمور الفنيّة، فضلاً عن خفة الظل التي يمتازان بها مثل والدهما الفنان الكبير عادل إمام.