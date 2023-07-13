الاميرة رجوة الحسين تخطف الانظار في اول ظهور رسمي لها بعد زواجها

ويعد هذا الظهور هو الظهور الرسمي الأول للأميرة رجوة بعد زواجها من الامير، اذ تشارك في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي الأمريكية، بصفتها زوجة ولي العهد الأردني.
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A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)
شاركت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، صورة ظهرت فيها من النادي الرياضي برفقة مدربها الخاص، حيث كانت تستعد لممارسة الرياضة بعد الوعكة الصحية التي المّت بها مؤخرا.
ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بصورة جمعت كل من الفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنان والملحن المصري عمرو مصطفى، حيث اعتقد الكثير من المتابعين ان هذه الصورة هي بمثابة الإعلان عن علاقة حب تجمعهما.
اطلت ريم طارق، زوجة الفنان المصري حسن شاكوش، على متابعيها على حسابها عبر انستغرام، في مقطع فيديو تحدثت فيه عن مستجدات مشاكلها معه، كما عرضت بعض التفاصيل الجديدة التي لم تكشفها من قبل للإعلام.