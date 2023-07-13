الاميرة رجوة الحسين تخطف الانظار في اول ظهور رسمي لها بعد زواجها

اطلت ريم طارق، زوجة الفنان المصري حسن شاكوش، على متابعيها على حسابها عبر انستغرام، في مقطع فيديو تحدثت فيه عن مستجدات مشاكلها معه، كما عرضت بعض التفاصيل الجديدة التي لم تكشفها من قبل للإعلام.

