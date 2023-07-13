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فن

ابن مكسيم خليل يلفت الانظار في احدث ظهور .. بدا نسخة عن والده

2023-07-13 | 04:39
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ابن مكسيم خليل يلفت الانظار في احدث ظهور .. بدا نسخة عن والده
ابن مكسيم خليل يلفت الانظار في احدث ظهور .. بدا نسخة عن والده

احتفل الفنان السوري مكسيم خليل بعيد ميلاد زوجته الممثلة سوسن ارشيد ووثق اجواء الاحتفال بصور نشرها على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ارفقها بمعايدة مؤثرة لزوجته.

في هذا السياق، نشر مكسيم خليل صورة جمعته بعائلتها ظهروا فيها داخل السيارة، وظهرت سوسن الى جانبه في حين جلس في المقعد  الخلفي ابنيهما جاد ولوكاس، بالاضافة الى ابنه هاني من زواجه الأول.

وارفق مكسيم الصورة بتعليق جاء فيه: "جاهزون! هيّا نبدأ..عيد ميلاد سعيد سوسن رشيد.. من جوات قلوب عيلتك.. كل سنينك الجاية تتعبى حب اكتر.. لحتى تصير تشبهك اكتر... كل سنة وانتي سوسن.. هاد احلى شي ممكن اتمنالك ياه".

من جهتهم، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة مع الصورة  مهنئين سوسن بعيد ميلادها.

كما تفاعل عدد من الفنانين منهم الفنانة السورية اصالة نصري التي كتبت: "كلّ سنة والسّوسن بخير وأنت بخير ويحفظكم لبعض يا أطيب الأصحاب".

اما الفنان اللبناني نيكولا معوض فكتب: "ليبارككم الله".

كما علَّقت الفنانة السورية كندة علوش: "ما أحلاكم! .. كل سنة وسوسو طيبة وحلوة ومبسوطة".

على صعيد آخر، لفت الجمهور الشبه الكبير بين مكسيم وابنه الاكبر هاني، من طليقته الفنانة يارا خليل، اذ كتبت إحدى المتابعات متسائلة: "هيدا ابنك؟ ما عم صدقك! كأنه نسخة منك"، وأضافت أخرى: "كلهم شافطين DNA ابوهم شفط ولا شي من الأم "، وكتب ثالث: "هاد الشب ابنكم! تبااااارك الله باينين اخوة انتي وابوه بالنسبة اله".

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