كارمن لبس تكشف عن مشروعها الجديد وصفاء سلطان تبارك لها: "بتشبهي برجك"

الفيديو لم يخلُ من تعليقات المتابعين، وكذلك تعليقات عدد من النجوم في الوسط الفني التي كانت داعمة لـ كارمن، حيث كتبت الممثلة السورية صفاء سلطان: "مبرووووك يا حبيبتي الله يطرح فيه البركة ومو معقول قديه بتشبهي برجك الحوت، هي المشاريع متعه للحوتيات يلي متلك ومتلي بحبك كتير"، لترد عليها كارمن بالقول: "انتي كمان حوت، حبيبتي، شكرا كتير الك وبتمنى شوفك بس تكوني بلبنان".هذا واوضحت الممثلة اللبنانية كارمن لبس في الفيديو، أن جميع المنتجات الموجودة داخل المحل هي مستحضرات طبيعية، خالية من المواد الكيميائية، وأرفقت الفيديو الذي نشرته على حسابها عبر انستغرام، بعبارة امتنان وشكر، قالت فيها: "وهيدا هوي مشروعي الصغير الجديد، شكرا كتير من نص دين قلبي لكل كلمة تشجيع وحب وصلتني منكن هالفترة، بحبكن كتير".وكانت كارمن لبس قد اثارت فضول المتابعين بعد ان نشرت مقطع فيديو على حساباتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه وهي تقوم "بشطف" رصيف إحدى الطرقات، وعلقت عليه بالقول: "بلّش الشطف نهار الأربعاء رح خبركن، وعد".