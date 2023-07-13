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فن

بعد أزمتها مع حسن شاكوش.. ريم طارق تصعّد: "مفيش صلح"

2023-07-13 | 06:15
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بعد أزمتها مع حسن شاكوش.. ريم طارق تصعّد: &quot;مفيش صلح&quot;
بعد أزمتها مع حسن شاكوش.. ريم طارق تصعّد: "مفيش صلح"

اطلت ريم طارق، زوجة الفنان المصري حسن شاكوش، على متابعيها على حسابها عبر انستغرام، في مقطع فيديو تحدثت فيه عن مستجدات مشاكلها معه، كما عرضت بعض التفاصيل الجديدة التي لم تكشفها من قبل للإعلام.

وفي بث مباشر، قالت ريم طارق: "لو طلقتني عرفني، علشان أقول للناس السبب اللي خلاك تخطبني وتقول عايز بنت الجيران اللي مابتسبش فرض، اللي سجدت شكر لله".
اما عن احتمال الصُلح مع شاكوش، فقالت ريم: "مفيش حاجة اسمها صُلح.. في مشكلة كبيرة إن بنت تتحملها مع جوزها، أو عيب ما ينفعش الواحدة تتحمله"، مضيفة: "وهي بتبقى عايزة تخرج بكل ود، أو تشوف حل في المصيبة دي، لأن هي مصيبة، لأن هو دا اللي عايزه أقوله دلوقتي، اختيار غلط محدش يعتب عليه، والحمد لله". 

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فن و منوعات

فن

ريم طارق

حسن شاكوش

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