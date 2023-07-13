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فن

صورة لـ سميرة سعيد وعمرو مصطفى تتصدر.. ما حقيقة زواجهما؟

2023-07-13 | 07:23
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صورة لـ سميرة سعيد وعمرو مصطفى تتصدر.. ما حقيقة زواجهما؟
صورة لـ سميرة سعيد وعمرو مصطفى تتصدر.. ما حقيقة زواجهما؟

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بصورة جمعت كل من الفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنان والملحن المصري عمرو مصطفى، حيث اعتقد الكثير من المتابعين ان هذه الصورة هي بمثابة الإعلان عن علاقة حب تجمعهما.

بدوره، خرج عمرو مصطفى عن صمته، لينفي كل ما تم تداوله، اذ قال: "دي حبيبتي ولا طبعا دي اختي وصحبتي ودي حرب وهما بيحاربوني بالشائعات"، مضيفا: "هما اخترعوا الشائعة عشان يدايقوني وعاوزين يحاربوا أي ناس بتشتغل".  
كما نشر عمرو مصطفى على حسابه عبر فيسبوك، الصورة التي جمعته بالفنانة سميرة سعيد  بعد ان كانت الأخيرة  قد صرحت لـ "الموقع" بأن "عمرو مصطفى صديق لم أرَ منه اي سوء"، ليرد الاخير على كلامها قائلا: "الفنانة المبدعه الراقيه اشكرك علي كلامك.. لا يعلم الجمهور العادي حقيقه عمرو، وهو ان المحترم الراقي لا يجد مني غير التقدير والاحترام.. صدور للشعب اني من اصنع المشاكل ولا يعلموا كم الحرب الخفيه من اشخاص بعينها لتدمير صورتي".
وتابع: "ولكن جميع الحقائق ستظهر يوميا.. شكرا لجمهوري الحبيب، شكرا لكل فنان راقي اشتغلت معا، شكرا للفنانه المبدعه سميره سعيد علي كلامها".
 

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صورة لـ سميرة سعيد وعمرو مصطفى تتصدر.. ما حقيقة زواجهما؟

فن و منوعات

فن

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