اول ظهور لـ ستيفاني صليبا بعد خروجها من المستشفى.. بدت بوجه شاحب

ويُعد هذا الظهور الاول لـ ستيفاني بعد خروجها من المستشفى، اذ بدت بوجه شاحب وعلامات المرض واضحة عليها، حيث اشار المتابعون الى انها لا تزال متعبة ولم تُشفَ بشكل تام من المرض.هذا وكانت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا، أقلقت متابعيها على صحتها، بعد أن نشرت على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور ظهرت فيها بفستان قصير من على إحدى الشرفات في بيروت، الا انها ظهرت بالصورة الاخيرة مستلقية على سرير المستشفى.