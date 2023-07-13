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فن

اول ظهور لـ ستيفاني صليبا بعد خروجها من المستشفى.. بدت بوجه شاحب

2023-07-13 | 07:54
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اول ظهور لـ ستيفاني صليبا بعد خروجها من المستشفى.. بدت بوجه شاحب

شاركت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، صورة ظهرت فيها من النادي الرياضي برفقة مدربها الخاص، حيث كانت تستعد لممارسة الرياضة بعد الوعكة الصحية التي المّت بها مؤخرا.

ويُعد هذا الظهور الاول لـ ستيفاني بعد خروجها من المستشفى، اذ بدت بوجه شاحب وعلامات المرض واضحة عليها، حيث اشار المتابعون الى انها لا تزال متعبة ولم تُشفَ بشكل تام من المرض.
هذا وكانت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا، أقلقت متابعيها على صحتها، بعد أن نشرت على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور ظهرت فيها بفستان قصير من على إحدى الشرفات في بيروت، الا انها ظهرت بالصورة الاخيرة مستلقية على سرير المستشفى.
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فن و منوعات

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ستيفاني صليبا

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