اول رد من محمد هنيدي على خبر ارتباطه بفتاة كينية: أبوها أكله الأسد

من جهته، نفى محمد هنيدي هذا الموضوع واضعا اياه في خانة الشائعات وذلك خلال اطلالته عبر برنامج"حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، قائلا:" حد يروح كينيا في الحر ده، أكيد كان زمان، دي مش حقيقية وأجزم أنها إشاعة".وتابع راوياً:" هي كانت علاقة لكن انتهت بشكل مأساوي، واليوم اللي قررنا فيه إني أقابل أبوها ونقرا الفاتحة حصل له حادث مأساوي في الغابة وأكله الأسد، وقالوا ممكن أخطبها من عمها وللأسف أكله الأسد، ملقيتش حد اتفق معاه".وجدير بالذكر ، أن هنيدي لم يسافر إلى كينيا طوال مسيرته الفنية الممتدة لأكثر من 30 عامًا، مشددًا على احترامه للشعب الكيني، لافتًا إلى أن الحب لا يعرف جنسية الإنسان.