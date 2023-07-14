فنانة شهيرة تخضع لعملية جراحية دقيقة وتقلق جمهورها

أجرت الفنانة المصرية حنان مطاوع عملية استئصال الغدة الدرقية، مشيرة الى صحتها الجسدية بخير

وفي التفاصيل ، قامت حنان مطاوع ، بنشر فيديو لها وهي تقدم الإعتذار الشديد لجميع الأشخاص الذين تواصلوا معها أثناء هذه الفترة، قائلة:" اسفة أني أزعجتكم وقلقتكم بالخبر اللي نزل، أنا فعلًا عملت الغدة الدرقية من شهر والعلامة لسه باينة، والحمد لله أنا كويسة جدا، والنهاردة تاني يوم تصوير ليا في مسلسل هابي هالوين".



اما زملاء الفنانة ، تمنوا بأن يديم الله عليها الصحة الدائمة، منهم الممثلة المصرية غادة عبد الرازق التي علقت، قائلة:" مليون سلامة عليكي والحمدلله على سلامتك، ويشفي كل مريض يارب العالمين".