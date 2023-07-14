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فن

ايمن زيدان غاضب بسبب ما حصل معه عند عودته الى سوريا : نحن مواطنون او رهائن؟!

2023-07-14 | 06:43
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ايمن زيدان غاضب بسبب ما حصل معه عند عودته الى سوريا : نحن مواطنون او رهائن؟!
ايمن زيدان غاضب بسبب ما حصل معه عند عودته الى سوريا : نحن مواطنون او رهائن؟!

عبر الممثل السوري أيمن زيدان عن غضبه الشديد بسبب الأوضاع الصعبة التي تشهدها سوريا، وذلك بعد عودته من زيارة خارجية.

وفي منشور جديد على حسابه عبر فايسبوك، شارك ايمن زيدان صورة جديدة له ظهر فيها عابس الوجه وارفقها بتعليق جاء فيه: "هل نحن مواطنون أم رهائن؟ لم أحسم إجابتي بعد".

وأضاف  في تعليق على صورة اخرى في منشور جديد: "شارفت على الـ70 من عمري، ولم يحدث أن اضطررت لتصريف مئة من عملة الامبريالية من أجل أن يفتح لي ما يسمى الوطن أبوابه، زمن المفارقات والغرابة، لا تعليق".

وتابع ايمن زيدان في منشور آخر، ارفقه بصورة ظهر فيها وهو يشعل السيجارة: "حين تدرك يا صاحبي معنى أن يُرغمَ الذئب على العمل في السيرك، ستفهم لمَ يسكنني كل هذا الحزن".

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