ابنة كارلا حداد تلفت الانظار بجمالها .. كبرت و اصبحت نسخة عن والدتها

وظهرت كارلا وليا في الصور التي نشرتها، خلال استمتاعهما بعطلتهما الصيفية في احد المنتجعات في لبنان، اذ ظهرت الام وابنتها وقد نسقتا ملابسهما وتسريحة شعرهما لتكونا متشابهتان.

وكان لافتا جمال ليا، وشبهها الكثبر من والدتها الذي اصبح ظاهرا اكبر مع تقدمها في السن، حيث عبر كثيرون عن اعجابهم بها وبجمالها وسحرها الأقرب الى جمال والدتها.