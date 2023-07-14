ابنة كارلا حداد تلفت الانظار بجمالها .. كبرت و اصبحت نسخة عن والدتها
شاركت مقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد ، مع متابعيها عبر انستغرام، صور ومقاطع فيديو لافتة جمعتها بابنتها ليا، من طليقها الاعلامي اللبناني طوني ابو جودة، التي تبلغ من العمر 13 عاما.
وظهرت كارلا وليا في الصور التي نشرتها، خلال استمتاعهما بعطلتهما الصيفية في احد المنتجعات في لبنان، اذ ظهرت الام وابنتها وقد نسقتا ملابسهما وتسريحة شعرهما لتكونا متشابهتان.
وكان لافتا جمال ليا، وشبهها الكثبر من والدتها الذي اصبح ظاهرا اكبر مع تقدمها في السن، حيث عبر كثيرون عن اعجابهم بها وبجمالها وسحرها الأقرب الى جمال والدتها.