تصرف مفاجئ من ستيفاني صليبا بعد تعافيها من المرض
تصدر اسم الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كانت قد أعلنت عن مرضها ودخولها المستشفى، ومن ثم تعافيها، لتعود بعدها الى ممارسة الرياضة حفاظا على صحتها ولتستعيد نشاطها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها.
وقد نشرت ستيفاني على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور ومقطع فيديو، ظهرت فيه من النادي الرياضي، حيث كانت تلعب "البوكسينغ" ضد مدربها الخاص في النادي، حيث بدا وكأنها استعادت نشاطها وتحاول أن تسترجع قواها بعد المرض.
وأرفقت ستيفاني الفيديو بالتعليق التالي: "شو رأيكن بالبوكسينغ للبنات؟ حلو او مش حلو؟"، ليتفاعل معها المتابعون بشكل واسع وتنهال التعليقات التي تؤيد ستيفاني بضرورة أن تتعلم البنات هذه الرياضة بهدف الدفاع عن النفس.