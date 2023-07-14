تصرف مفاجئ من ستيفاني صليبا بعد تعافيها من المرض

تصدر اسم الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كانت قد أعلنت عن مرضها ودخولها المستشفى، ومن ثم تعافيها، لتعود بعدها الى ممارسة الرياضة حفاظا على صحتها ولتستعيد نشاطها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها.

