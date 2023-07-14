نوال الزغبي تثير الجدل بكلامها: "غير محترم".. فمن قصدت؟
نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على حسابها عبر موقع تويتر، تغريدة قالت فيها: "نحن في زمن ينتظرون المُحتَرم لكي يُخطىء، حتى يثبتوا للناس أنه غير مُحتَرم!".
وقد اثارت نوال الجدل في هذه التغريدة المفاجئة، حيث راح المتابعون يتساءلون عمّن قصدت في كلامها هذا، في حين أيدها الكثيرون وأكدوا صحة كلامها، لتنهال التعليقات على المنشور، اذ قال احدهم: "فعلا يا روح قلبي.. هالزمن صارت الناس توقف على ززلة لسان يا أغلى من حياتي"، ليضيف آخر: "كلام للاسف صح ومن زمان كمان".