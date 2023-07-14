نوال الزغبي تثير الجدل بكلامها: "غير محترم".. فمن قصدت؟

نحن في زمن ينتظرون المُحتَرم لكي يُخطىء حتى يثبتوا للناس أنه غير مُحتَرم! — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) July 13, 2023

وقد اثارت نوال الجدل في هذه التغريدة المفاجئة، حيث راح المتابعون يتساءلون عمّن قصدت في كلامها هذا، في حين أيدها الكثيرون وأكدوا صحة كلامها، لتنهال التعليقات على المنشور، اذ قال احدهم: "فعلا يا روح قلبي.. هالزمن صارت الناس توقف على ززلة لسان يا أغلى من حياتي"، ليضيف آخر: "كلام للاسف صح ومن زمان كمان".