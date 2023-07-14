زين مالك يكشف سبب طلاقه من جيجي حديد وهذا ما قاله عن حضانة ابنتهما

تحدث زين مالك في بودكاست Call Her Daddy، بأن معالم التغيير والسيطرة على حالات الغضب أصبحت من أساسياته، وذلك بعد ما أنارت حياته ابنته الأولى، مؤكدا: "منذ أن ولدت ابنتي، أصبح ما يدور في ذهني هو محاولة أن أكون قدوة حسنة لها، لذا أجري هذه المقابلة، فمن قبل كنت أشعر بالقلق من خوض مثل هذه المحادثات، لكن أريد أن تكون ابنتي قادرة على النظر إلي والقول إن والدها استطاع فعل ذلك".وتابع مالك حديثه قائلا: "الأمر شأن عائلي لا أتدخل عندما يتحدث الناس عبر الإنترنت والشيء الأكثر قيمة بالنسبة لي هو الوقت ولا أريد أن أبرر نفسي، ولم أكن أرغب في لفت الانتباه ولم أرغب بتراشق الاتهامات، كي لا تقرأ ابنتي هذه القصص في المستقبل".وختم كلامه قائلا إنه كان بإمكانه الحصول على حضانة ابنته، ولكنه تصرف بكل احترام ومحبة تجاهها، معلقا: "أعتقد أنني تعاملت مع الأمر بأفضل طريقة وهذا ما يجب أن يقال، هناك الكثير من الحديث السلبي إلا أنها قضية عائلية أفضل الاحتفاظ بها في الأسرة".