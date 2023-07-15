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فن

محمد هنيدي يرد على اتهامه بتعاطي المخدرات.. هذا ما قاله

2023-07-15 | 02:48
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محمد هنيدي يرد على اتهامه بتعاطي المخدرات.. هذا ما قاله
محمد هنيدي يرد على اتهامه بتعاطي المخدرات.. هذا ما قاله

خرج الفنان المصري محمد هنيدي عن صمته ورد على تصريحات المخرج جمال عبدالحميد السابقة، التي زعم فيها تعاطي هنيدي مواد مخدرة، وأنه تم إنقاذه بواسطة الفنانة شريهان، وفق قوله.

 

وفي التفاصيل، وصف محمد  خلال استضافته في برنامج "حبر سري"، هذا الاتهام بالغريب جدًا والمثير للاستغراب، معلقًا: "مش عارف أنا وغيري الأستاذ جاب سيرتهم وفي حالة من الاستغراب الشديد والصمت، وده شيء مش مفهوم وإحنا مش ناس صغيرين وفاضيين عشان نرد على بعض وحاجات بقالها 40 سنة، وكان الحقيقة موقف مش ظريف".

وتابع الفنان المصري: "في النهاية التسامح شيء جميل أوي بس في النهاية له حدود وهسامح لوجه الله هرتاح لأنه في الآخر كلام فاضي".

وخلال اللقاء، كشف الفنان محمد هنيدي تفاصيل إنتاجه عملا فنيا من بطولة حمادة هلال، قائلًا إن الفيلم مهم جدًا وإن هناك جلسات حالية بين المخرج والفنانين، مضيفًا: "سأشارك في إنتاج فيلم مهم لحمادة هلال، ولن أشارك في التمثيل به".

كما وافق محمد هنيدي على الإنتاج للممثلين علي ربيع ومصطفى خاطر وحمدي المرغني، مؤكدًا أن فكرة الإنتاج لهم في عمل مجمع جيدة جدًا.

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