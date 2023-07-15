طفلة سورية توقف اصالة عن الغناء وتقدم لها علم سوريا وردة فعلها تتصدر

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من مقاطع الفيديو والصور التي وثقت اجواء الحفل واظهرت حضور المئات من محبي اصالة من مختلف الجاليات العربية الذين تفاعلوا معها بكثافة.

الا ان مقطع فيديو لافت استوقف الجمهور، ظهرت فيه فتاتان من الجمهور فاجأتا اصالة على المسرح بتقديم هدايا معنوية لها، اذ قدمت احداهن عباءة بيضاء مطرزة بكتابات باللغة العربية، حيث اخذتها اصالة وارتدها لثوان معدودة ووجهت كلمات شكر معبرة للصغيرة.

اما الفتاة الثانية فقدمت لأصالة علم بدا وكأنه علم سوريا، لكن المفاجئ كان ان اصالة لم تقم بارتداء العلم بل اعطته لأحد المنظمين الذي كان يقف الى جانبها ما سبب بعض التساؤلات لدى الجمهور ما اذا كانت حركة اصالة هذه عفوية ام انها تقصدت عدم ارتدائه.

اذ جاء في بعض التعليقات على الفيديو: "ليش ما لبست العلم؟" ليرد احد المتابيعن: "علم النظام السوري".

في المقابل، دافع عدد من المتابعين عن اصالة مشيرين الى انها عبرت عن امتنانها للصغيرة عبر انحنائها لدى استلام العلم الامر الذي بدا واضحا في الفيديو المنتشر.