راغب علامة في موقف عفوي على المسرح بسبب معجبة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من مقاطع الفيديو من اجواء الحفل التي وثقت الحماس و الاندماج الكبيرين بين الجمهور.
وكان لافتا مقطع فيديو انتشر عبر تطبيق "تيك توك" لمعجبة خلال لقائها مع راغب في الحفل، اذ قبلته بشوق ورفضت ترك يده خلال غنائه.
واستوقف الجمهور ردة فعل راغب العفوية اذ انحنى لملاقاة المعجبة وابدى استغرابه من الوشوم الموجودة على يدها، لتقوم الاخيرة بعرضها له.
@danajawharii heart heart heart ❤️ #raghebalama ♬ Fi kteer Helween - Ragheb Alama
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