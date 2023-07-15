نضال الاحمدية تعتذر من سلاف فواخرجي على العلن و السبب؟

في هذا السياق، نشرتت نضال صورة لمقطع شعري كتبته سلاف عبر تطبيق ثريدز وارفقته بتعليق جاء فيه: "اجدع ست بالوجود لو عشت عمري مئات المرات لا اعرف كيف افي هذه الشجاعة الخلوقة حقها علي.. سلاف_فواخرجي نعمة في حياتي واسفة اني لم ابذل جهدا كبيرا لالتقي بك.. اقبلي صداقتي كي تفرح حياتي".
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A post shared by نضال الأحمدية 🇱🇧 (@nidalalahmadieh)
A post shared by نضال الأحمدية 🇱🇧 (@nidalalahmadieh)
حلّت الفنانة اللبنانية نادين الراسي ضيفة على برنامج "كتاب الشهرة" الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين على شاشة الجديد.