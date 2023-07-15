نضال الاحمدية تعتذر من سلاف فواخرجي على العلن و السبب؟

وجهت الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية رسالة مؤثرة للمثلة السورية سلاف فواخرجي بعد فترة من دفاع الاخيرة عنها اثر الانتقادات التي طالتها بسبب تصريحات عن اللاجئين السوريين وجدها كثيرون عنصرية و غير لائقة.



