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فن

نضال الاحمدية تعتذر من سلاف فواخرجي على العلن و السبب؟

2023-07-15 | 10:53
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نضال الاحمدية تعتذر من سلاف فواخرجي على العلن و السبب؟
نضال الاحمدية تعتذر من سلاف فواخرجي على العلن و السبب؟

وجهت الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية رسالة مؤثرة للمثلة السورية سلاف فواخرجي بعد فترة من دفاع الاخيرة عنها اثر الانتقادات التي طالتها بسبب تصريحات عن اللاجئين السوريين وجدها كثيرون عنصرية و غير لائقة.

في هذا السياق، نشرتت نضال صورة لمقطع شعري كتبته سلاف عبر تطبيق ثريدز وارفقته بتعليق جاء فيه: "اجدع ست بالوجود لو عشت عمري مئات المرات لا اعرف كيف افي هذه الشجاعة الخلوقة حقها علي.. سلاف_فواخرجي نعمة في حياتي واسفة اني لم ابذل جهدا كبيرا لالتقي بك.. اقبلي صداقتي كي تفرح حياتي".

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فن

نضال الاحمدية

سلاف فواخرجي

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