قصي خولي يكشف عن تحضير يحيى بيازي لمشروع جديد.. هذا ما قاله

وفي التفاصيل، نشر قصي عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه على "إنستغرام" صورة للممثل يحيى بيازي، أرفقها بتدوينة هنأه فيها على الشفاء، معلقًا: "أبو أوس.. ألف سلامة عليك يا بطل".وكشف عن تحضير الفنان السوري يحيى بيازي لمشروع جديد سيفاجئ جمهوره قريبًا، دون توضيح تفاصيله، مضيفًا: "إن شاء الله قريبًا تفاجئ الناس بمشروعك الجديد والجميل".كما أشاد بقوته وإصراره على تحمل الألم، معتبرًا إياه مثالًا يحتذى به بتجاوز الأزمات، متابعًا: "أنت مثال للتحدي، والعزيمة، والإيمان، والإنجاز، الله يحميك، ويبارك لك أخي الغالي".