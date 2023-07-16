اليكم أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي.. هكذا بدت

وفي التفاصيل، ظهرت هيفاء مرتدية فستانا معدنيا باللون الفضي من تصميم الليبي الفرنسي نبيل يونس، وعلقت بالقول: " وما فيش مالي وماليش ولا بتأثر ولا بتعب اهو عادي وبعيش".وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ملفت مع الصور مشيدين بجمال الفنانة هيفاء وهبي في الصور.