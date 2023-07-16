اليكم أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي.. هكذا بدت

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A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)
A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفوي للفنانة اللبنانية نانسي عجرم مع ابنتها الصغرى ليا وهي تحملها اثناء تواجدها في مطار قبرص لاحياء حفلها هناك.
تعرضت الفنانة السورية لين غرة لانتقادات حادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب استخدامها اللهجة اللبنانية في مسلسل "كريستال"، النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "حرب الورود".
فاجأت الفنانة السورية اصالة نصري الممثل السوري سامر المصري خلال حفلها في اسطنبول خلال تواجدها على المسرح.