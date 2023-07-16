فنانة سورية شهيرة ترد على انتقادات بسبب لهجتها في مسلسل "كريستال"

تعرضت الفنانة السورية لين غرة لانتقادات حادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب استخدامها اللهجة اللبنانية في مسلسل "كريستال"، النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "حرب الورود".

وفي التفاصيل، رأى عدد من مستخدمي "تويتر"، أن لين أخطأت بذلك، إذ مالت إلى التصنع والتقليد، ولم تتقن اللهجة اللبنانية، ولم تنجح في الظهور بها.

وسرعان ما ردّت الفنانة السورية لين غرة على تلك الانتقادات، حيث نشرت على حسابها عبر إنستغرام صورتين لها، أرفقتهما بتعليق أكدت خلاله رغبتها بتجربة جميع اللهجات لكونها ممثلة، وأنها ستواصل فعل ذلك.

وكتبت الممثلة الشابة: "أنا ممثلة عربية سورية بكل فخر، وبحب لبنان الشقيق أرضا وشعبا ولهجة، وعندي الرغبة إني جرب مَثّل بجميع لهجات الوطن العربي والعالمي إذا صحلي، أنا جاية لعيش تجربتي الأرضية بكل حرية وحب وجرّب ورح ضل دائما عم جرّب، بتمنالنا كلنا أياما أكثر حب وأكثر سلام وأقل أحكام".