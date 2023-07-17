كارول سماحة بظهور لطيف مع ابنتها تالا و الجمهور: نسخة منك

ظهرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة الى جانب ابنتها تالا في اطلالة لافتة يث تفاعلتا على اغنية "نسخة مني" التي أطلقتها كارول مؤخرا بكل عفوية.



ونشرت كارول على حسابها عبر انستغرام، مقطع الفيديو الذي تصدر حديث المتابعين اذ جمعها بابنتها بمشهد مؤثر وقامت كارول بتقبيل تالا.

كما ارفقت كارول لفيديو بتعليق:"إنت مش بس نسخة مني.. إنت قلبي".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بالتعليقات مشيدين العلاقة الجميلة التي تجمع كارول بابنتها و مشيرين الى ان الشبه بينهما كبيرا جدا اذ جاء في بعض التعليقات: "هي عنجد نسخة منك.. قديه عفوي وحلو هالفيديو"، وكتبت أخرى: "قديش حلوة كارولة الصغيرة.. شبهك سبحان الله ربنا يحفظها"، فيما علقت أخرى: "أحلى أم تالا وتالا".