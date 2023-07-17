كارول سماحة بظهور لطيف مع ابنتها تالا و الجمهور: نسخة منك

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A post shared by CAROLE SAMAHA كارول سماحة (@carolesamaha)
A post shared by CAROLE SAMAHA كارول سماحة (@carolesamaha)
أثار مدرب الطاقة شريف شرقاوي طليق الفنانة السورية نسرين طافش الجدل بين الجمهور، حيث وصفها بـ"المزيفة" ونشره صورة قيل إنها لحبيبته الجديدة.
كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي تفاصيل لاول مرة، وأثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثلة السورية نادين تحسين بيك خلال ظهور نادر لها مع والدها الممثل حسام تحسين بيك ، في عمر صغير.