شام الذهبي تروي حادثة حصلت معها بسبب والدتها وغيرت حياتها

ونشرت شام مقطع فيديو عبر انستغرام قالت خلاله: "كثير منا يتعرض لمشاعر سلبية سواء من الناس اللي حواليه أو السوشيال ميديا، والتنمر أصبح جزءًا من حياة أي شخص له حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "رسالتي لكم تتعلق بقصة حصلت في حياتي، وتعرضت للتنمر أول مرة عندما لم يكن لدي أي صفحات على السوشيال ميديا، حينها انتشرت صور ومقاطع فيديو من حدث عائلي، ففوجئت بتعليق قاسٍ جدًا بأنها تخينة (سمينة) وكنت طول عمري بحب الأكل وعمري ما كنت محتاجة أنني عايز أخس لحد ما قرأت التعليق".

وتابعت: "رغم أن التعليق كان قاسيا جدا، قعدت أفكر يمكن عندهم حق ويمكن المفروض فعلا لازم أخس عشان أكون صحية أكثر، واللي بضحك اني كنت بالطريق رايحة للمطعم أتناول الطعام، فقررت يومها يكون بداية اتخاذ قرار انني فعلا أغير نظام حياتي وأخفف وزني، وأكيد أنا ما بشجع على التنمر أو نستمع له، ولكن إحنا في زمن السوشيال ميديا نسبة عالية من التنمر والكلام السلبي الذي نتعرض له فالواحد مش هيقدر يتحكم بالكلام اللي بسمعوا بس بقدر يتحكم بردة فعلوا وبالرسالة اللي ممكن ياخدها حتى لو كانت بصياغة سلبية جارحة، بس ياخد الرسالة ويطور من نفسوا دايما".

وجاء في تعليق شام على الفيديو: "التنمر واحد من أكثر الأشكال الوحشية من شخص لآخر. إنه لأمر محزن، لكنه يحدث ويجب أن نكون قادرين على حماية أنفسنا وكذلك العمل باستمرار على التقدم".

وأضافت: "الجميع من حولنا بمثابة مرآة لنا بطريقة أو بأخرى - الاستماع بعناية إلى ما يقال، حاول التفكير فيما قالوه، بعيدًا عن الصياغة المؤذية، ومعرفة ما إذا كان هناك مجال لتحسين الذات".

وتابعت: "فعلت ذلك لفقدان الوزن، وأشعر بتحسن كبير بعد أن فقدت الوزن وأصبحت أكثر صحة.. شارك معي قصة التنمر التي حدثت لك ودفعتك لتصبح نسخة أفضل من نفسك".

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A post shared by Sham Al Zahabi-شام بنت اصالة الذهبي (@shamalzahabi)



