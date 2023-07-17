حفيدة هيفاء وهبي تخطف الانظار برقصها على اغنية جدتها وجمالها الساحر يتصدر الترند

وارفقت زينب فياض الفيديو بتعليق جاء فيه: "النحلة والعسل شخصياً؟ يقبرني جمالك وهضامتك يا قلب وروح ماما أنت".
وحظي الفيديو بتفاعل واسع من الجمهور، الذي لم يعلق على عفوية وجمال دنييلا فحسب، بل اشار الى ان الفيديو بمثابة اثبات على تصالح زينب فياض مع والدتها هيفاء وهبي بعد قطيعة دامت لسنوات عديدة.
اذ ان فور نشر الفيديو، انهالت التعليقات من المتابعين الذين تساءلوا عن المصالحة بين زينب ووالدتها لا سيما وان الاولى تنشر بشمل متكرر مقاطع فيديو تظهر فيها وهي تغني احدى اغنيات والدتها.
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A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض ☾ (@zainabnfayad)
A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض ☾ (@zainabnfayad)
أثار مدرب الطاقة شريف شرقاوي طليق الفنانة السورية نسرين طافش الجدل بين الجمهور، حيث وصفها بـ"المزيفة" ونشره صورة قيل إنها لحبيبته الجديدة.
كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي تفاصيل لاول مرة، وأثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثلة السورية نادين تحسين بيك خلال ظهور نادر لها مع والدها الممثل حسام تحسين بيك ، في عمر صغير.