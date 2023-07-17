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فن

حفيدة هيفاء وهبي تخطف الانظار برقصها على اغنية جدتها وجمالها الساحر يتصدر الترند

2023-07-17 | 03:06
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حفيدة هيفاء وهبي تخطف الانظار برقصها على اغنية جدتها وجمالها الساحر يتصدر الترند
حفيدة هيفاء وهبي تخطف الانظار برقصها على اغنية جدتها وجمالها الساحر يتصدر الترند

تصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ظهرت فيه ابنتها دانييلا وهي ترقص على أنغام أغنية جدّتها "تيجي".

 وارفقت زينب فياض الفيديو بتعليق جاء فيه: "النحلة والعسل شخصياً؟ يقبرني جمالك وهضامتك يا قلب وروح ماما أنت".

وحظي الفيديو بتفاعل واسع من الجمهور، الذي لم يعلق على عفوية وجمال دنييلا فحسب، بل اشار الى ان الفيديو بمثابة اثبات على تصالح زينب فياض مع والدتها هيفاء وهبي بعد قطيعة دامت لسنوات عديدة.

اذ ان فور نشر الفيديو، انهالت التعليقات من المتابعين الذين تساءلوا عن المصالحة بين زينب ووالدتها لا سيما وان الاولى تنشر بشمل متكرر مقاطع فيديو تظهر فيها وهي تغني احدى اغنيات والدتها.

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فن

هيفاء وهبي

زينب فياض

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