فيديو نادر وطريف لـ نادين تحسين بيك وهي طـفلة الى جانب والدها حسام تحسين بيك

وظهرت نادين في الفيديو المنتشر خلال مقابلة كانت قد اجرتها اذ حاول المذيع التعرف اليها اكثر حيث سألها عن حقيقة انها تكتب وتلحن وتقلد والدها احيانا، لترد بـ "نعم" بكل عفوية و براءة.

كما طلب منها المذيع غناء اغنية من الحانها، لتقوم بالغناء بكل ثقة، الامر الذي اضحك والدها بشدة لينظر اليها نظرة فخر واعتزاز.

وجاء في تعليق على الفيديو، الذي نشرته صفحة شبابيك عبر "تويتر": "نادين تحسين بيك وهي طفلة نفس الضحكه الحلوه ارتبطت بنادين تحسين بيك بكل مسيرتها ، حب كبير لها".

وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير حيث اشادوا بـ نادين واطلالتها الدائمة وملامحها الطبيعية التي حافظت عليها طوال مسيرتها الفنية، كما عبر البعض عن اشتياقهم لها ولحضورها في الاعمال الدرامية.

وجاء في التعليقات: "شوفي ملامح ابوها وهي تغني "

نادين تحسين بيك وهي طفله

نفس الضحكه الحلوه ارتبطت بنادين تحسين بيك بكل مسيرتها ، حب كبير لها ❤️ pic.twitter.com/zNWbHsiTmN