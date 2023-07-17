أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية "مريم".. فيديو مؤثر يتصدر

وفي التفاصيل، توجَّه أحمد على حسابه الرسمي عبر "إنستغرام"، لإعلان الخبر السعيد، إذ قام بترديد الأذان في أذن صغيرته التي أطلق عليها اسم "مريم".
وأرفق سعد الفيديو المؤثر بتعليق، كتب فيه: "الحمد لله رزقني الله بـ ((مريم احمد سعد))".
وتابع الفنان المصري: "اللهمّ نزِّه قلبها عن التعلّق بمن دونك، واجعلها ممّن تحبّهم ويحبّونك، اللهمّ ارزقها حبّك وحبّ نبيّك محمّد صلّى الله عليه وسلم، وحبّ كلّ من يحبّك، وحبّ كلّ عمل يقرّبها إلى حبّك، اللهمّ اجعلها ممن تواضع لك فرفعته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته انك علي كل شيءٍ قدير".
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A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)
A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)
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