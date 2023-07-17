فنانة مصرية شهيرة تخلع باروكة شعرها على الهواء

وفي التفاصيل، أوضحت الفنانة المصرية خلال ظهورها على قناة الشمس أنها تخشي على شعرها أن يتأثر نتيجة ملامسته من أحد، لذلك ترتدي الباروكة للحفاظ عليه.
وفي خطوة جريئة علي الهواء قامت ياسمين بخلع الباروكة، وأسدلت شعرها علي كتفها، الذي كان أسودا طويلا.
رزق الفنان المصري أحمد سعد، بطفلته الثانية من زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني.
أثار مدرب الطاقة شريف شرقاوي طليق الفنانة السورية نسرين طافش الجدل بين الجمهور، حيث وصفها بـ"المزيفة" ونشره صورة قيل إنها لحبيبته الجديدة.
كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي تفاصيل لاول مرة، وأثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.