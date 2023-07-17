فنانة مصرية شهيرة تخلع باروكة شعرها على الهواء

وفي التفاصيل، أوضحت الفنانة المصرية خلال ظهورها على قناة الشمس أنها تخشي على شعرها أن يتأثر نتيجة ملامسته من أحد، لذلك ترتدي الباروكة للحفاظ عليه.

وفي خطوة جريئة علي الهواء قامت ياسمين بخلع الباروكة، وأسدلت شعرها علي كتفها، الذي كان أسودا طويلا.