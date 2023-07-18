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فن

صورة لـ نانسي عجرم مع شابة "اسرائيلية" تضعها في ورطة

2023-07-18 | 04:25
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صورة لـ نانسي عجرم مع شابة &quot;اسرائيلية&quot; تضعها في ورطة
صورة لـ نانسي عجرم مع شابة "اسرائيلية" تضعها في ورطة

احيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مؤخرا، حفلا ضخما في قبرص، بحضور جماهيري واسع، قدمت من خلاله اجمل اغنياتها واشعلت الاجواء كالعادة.

الا ان ما حصل لم يكن في الحسبان وعرضها لموجة انتقادات واسعة، اذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، صورة لـ نانسي عجرم مع احدى معجباتها التي عمدت الى التققاط صورة معها، ليتبيّن لاحقا ان هذه الفتاة هي شابة "اسرائيلية"، ما عرّض نانسي للانتقاد والاتهامات بالتطبيع.
الا ان جمهور ومحبي نانسي عجرم، دافعوا عنها بشدة، معتبرين انها فنانة وهي لا ترفض طلب معجبيها اذا ارادوا التقاط صورة معها، كما اكدوا انها لا تطلب الاوراق الثبوتية للاشخاص قبل التقاط الصور معهم لمعرفة جنسيتهم.

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صورة لـ نانسي عجرم مع شابة "اسرائيلية" تضعها في ورطة

فن و منوعات

فن

نانسي عجرم

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