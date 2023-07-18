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فن

ماغي بو غصن توجه رسالة مؤثرة: ساعدوهم

2023-07-18 | 04:49
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ماغي بو غصن توجه رسالة مؤثرة: ساعدوهم
ماغي بو غصن توجه رسالة مؤثرة: ساعدوهم

تستمر الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن بحملة حماية الأطفال ودعم جمعية "حماية" لمناهضة تعنيف الأطفال، ونشرت صورًا جديدة تسلط من خلالها الضوء على المضوع.

وظهرت ماغي بو غصن في الصور، التي نشرتها عبر إنستغرام، وهي تحتضن فتاة صغيرة، حيث بدت ماغي وكأنها تحاول حمايتها.

والصقت ماغي على مختلف انحاء جسدها كلمات تضمنت عبارات حول الموضوع جاء فيها: "احموا الطفولة"، "ساعدوهم"، "حماية الملائكة"، "لا للعنف".  

كما ارفقت متغي الصور بتعليق جاء فيه: "يشعر الأطفال بالأمان في عالم يحافظ على حقوقهم ويحمي طفولتهم".

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ماغي بو غصن توجه رسالة مؤثرة: ساعدوهم

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ماغي بو غصن

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