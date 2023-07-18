ماغي بو غصن توجه رسالة مؤثرة: ساعدوهم

وظهرت ماغي بو غصن في الصور، التي نشرتها عبر إنستغرام، وهي تحتضن فتاة صغيرة، حيث بدت ماغي وكأنها تحاول حمايتها.

والصقت ماغي على مختلف انحاء جسدها كلمات تضمنت عبارات حول الموضوع جاء فيها: "احموا الطفولة"، "ساعدوهم"، "حماية الملائكة"، "لا للعنف".

كما ارفقت متغي الصور بتعليق جاء فيه: "يشعر الأطفال بالأمان في عالم يحافظ على حقوقهم ويحمي طفولتهم".