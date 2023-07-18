ماغي بو غصن توجه رسالة مؤثرة: ساعدوهم

وظهرت ماغي بو غصن في الصور، التي نشرتها عبر إنستغرام، وهي تحتضن فتاة صغيرة، حيث بدت ماغي وكأنها تحاول حمايتها.
والصقت ماغي على مختلف انحاء جسدها كلمات تضمنت عبارات حول الموضوع جاء فيها: "احموا الطفولة"، "ساعدوهم"، "حماية الملائكة"، "لا للعنف".
كما ارفقت متغي الصور بتعليق جاء فيه: "يشعر الأطفال بالأمان في عالم يحافظ على حقوقهم ويحمي طفولتهم".
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A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn)
A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn)
أعلن الفنان الأميركي ديفون ساوا، أنه لم يتقاضَ أجرا بعد مشاركته بالجزء الخامس من فيلم "final destination 5"، معبراً عن دعمه لإضراب الكتاب.
اقلقت خبيرة الموضة والاعلامية اللبنانية جويل ماردينيان جمهورها بسب صورة نشرتها مؤخرا عبر انستغرام، اعلنت من خلالها اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي لـ فترة دون الكشف عن الاسباب التي دفعتها الى ذلك.
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