امل عرفة و عبد المنعم عمايري و ايمن رضا يحتفلون بنجاح اولادهم في الشهادة الثانوية

في هذا السياق، نشرت امل عرفة صورة لنتيجة ابنتها "سلمى" عبر حسابها على فايسبوك مشيرة الى فخرها بها و بتفوقها، اذ علقت: "انسينا التعب، ألف مبروك يا روح الروح، يلا الحياة ناطرتك ماما".

من جهته، نشر عبد المنعم عمايري صورة جمعته بـ سلمى، وكتب في تعليق: "سلمى عمايري بنتي البكر مبروك النجاح، وهي صرتي جامعة فخور فيكي يا روحي".

اما ايمن رضا، فنشر صورة تجمعه بابنته "دلع"، معبرا عن سعادته بنجاحها وتفوقها اذ كتب في تعليق: "مبروك للدلوعة، وع التكميلي ما بقا نهدي".

وهنأ عدد كبير من زملاء امل و عبد المنعم و ايمن رضا الممثلين بنجاح اولادهم متمنيين لهم دوام التفوق والنجاح.