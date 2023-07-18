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فن

جويل ماردينيان تعلن اعتزالها بعد حدث غامض حصل معها: يوم جميل يتحول لأسوأ يوم

2023-07-18 | 05:40
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جويل ماردينيان تعلن اعتزالها بعد حدث غامض حصل معها: يوم جميل يتحول لأسوأ يوم

اقلقت خبيرة الموضة والاعلامية اللبنانية جويل ماردينيان جمهورها بسب صورة نشرتها مؤخرا عبر انستغرام، اعلنت من خلالها اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي لـ فترة دون الكشف عن الاسباب التي دفعتها الى ذلك.

وفي التفاصيل، نشرت جويل على حسابها عبر انستغرام صورة سوداء وارفقتها بتعليق باللغة الانجليزية جاء بما معناه: "الحياة مجنونة، كيف يمكن ليوم رائع أن يتحول لأسوأ يوم؟ سأعتزل إنستغرام لوقت طويل! أتمنى لكم أيامًا سعيدة".

واللافت ان جويل لم توضح الاسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار، بالاخص انها كانت تعيش حياتها بشكل طبيعي قبل ساعات وتشارك تفاصيل يومها مع متابعين اذ ظهرت وهي تتنزه مع صديقتها وابنها بالتبني "نيثان"، وبدا عليها السعادة و الفرح.

وفور نشر الصورة، تفاعل الجمهور ما بشكل كبير و اطلق عدد كبير من الجمهور تكهنات حول ما يمكن ان يكون قد حصل مع جويل، في حين عبر البعض الآخر عن تعاطفهم و تمنياتهم بأن لا يكون امرا سيئا قد حصل مع جويل او مع احد افراد عائلتها.

واختلفت التكنات حول سبب اعلان جويل ماردينيان اعتزال الانستغرام، حيث رجح العدد الكبر من المتابعين ان يكون ذلك بسبب طلاقها من زوجها كمال قدورة،  اذ كانت جويل قد لفتت لفتت سابقًا الى ا علاقتها الزوجية غير مستقرة، كما انه كان لافتا ان جويل حذفت كل صورها مع كمال من حسبابهل عبر انستغرام.

ومن بين التكهنات ايضا، قال البعض انه من المرجح ان تكون جويل قد خسرت عزيزا على قلبها اذ ان الصورة السوداء التي نشرتها ترمز عادة الى الحداد، كما ان الطلاق لا يحصل بلحظة بل الوفاة.

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فن و منوعات

فن

جويل ماردينيان

كمال قدورة

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