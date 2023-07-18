بالفيديو - اسماعيل تمر يتعرض لـ جروح خطيرة خلال تصوير اغنيته الجديدة

وفي التفاصيل، قال اسماعيل، في مقابلة مع ET بالعربي، انه يستعد لطرح اغنيته الرومانسية الاولى منذ عامين تحت عنوان "عالمي" خلال الايام القليلة المقبلة مشيرا الى انه يقوم بإخراج الفيديو كليب الخاص بها بنفسه، حتى يتأكد من وصول فكرته للمشاهد تماما كما يتصورها.