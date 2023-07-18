رانيا يوسف تعود الى لبنان بعد غيابها الطويل: سعيدة بعودتي

ونشرت رانيا على حسابها عبر انستغرام، مجموعة من الصور والفيديوهات التي ظهرت فيها من احدة المناطق الجبلية اللبنانية المحاطة بالأشجار الخضراء الكثيفة، حيث بدت في غاية السعادة.

كما ارفقت رانيا الصور بتعليق: "أول صورة في لبنان.. سعيدة بعودتي".