ريتا برصونا تحتفل بعيد ميلادها بحضور الأهل والأصدقاء.. وهذه رسالتها لـ جورج خباز

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A post shared by Rita Barsona (@ritabarsona)
A post shared by Rita Barsona (@ritabarsona)
أعلن الفنان المصري رامي صبري، في منشور على حسابه الخاص عبر "إنستغرام"، عودة أغنيته "يمكن خير" المحذوفة من موقع "يوتيوب" بكامل مشاهداتها التي تخطّت الـ 53 مليون مشاهدة، وذلك بعد حذفها خلال الأيام الماضية، نتيجة تأكّد الموقع من ملكية رامي للأغنية بشكل قانوني ورسمي.
مازح الفنان المصري محمد التاجي، جمهوره بإعلانه مقاضاة الفنان المصري عمرو دياب بسبب إطلالته الأخيرة، والتي ظهر فيها بـ"شنب وذقن صغيرة"، وذلك خلال إحيائه حفلاً في الساحل الشمالي.
في تطوّر جديد للقضايا التي تلاحق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، قررت محكمة مستأنف الاقتصادية تأجيل استئنافها على الحكم الصادر، بإلزامها دفع مبلغ 5 ملايين جنيه لصالح شركة "روتانا"، كتعويض مادي لعدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم الاتفاق عليه بينهما في 2019 إلى جلسة 20 آب 2023.