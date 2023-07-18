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فن

ريتا برصونا تحتفل بعيد ميلادها بحضور الأهل والأصدقاء.. وهذه رسالتها لـ جورج خباز

2023-07-18 | 07:01
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ريتا برصونا تحتفل بعيد ميلادها بحضور الأهل والأصدقاء.. وهذه رسالتها لـ جورج خباز
ريتا برصونا تحتفل بعيد ميلادها بحضور الأهل والأصدقاء.. وهذه رسالتها لـ جورج خباز

أحتفلت الممثلة اللبنانية ريتا برصونا في عيد ميلادها الذي أقامته في أحدى المطاعم اللبنالنية، بحضور لافت لعدد من الفنانين وأصدقاء ريتا الذين كانوا وما زالوا الى جانبها منذ بدابتها في مجال التمثيل وحتى اعتزالها الفن، حيث لفتت الأنظار بجمالها.

وفي التفاصيل، نشرت ريتا برصونا مجموعة صور جمعتها باصدقائها وأهلها، على حسابها الخاص عبر انستغرام،وأرفقتها بالتعليق التالي:" احلى عيد ميلاد مع اغلى الاصحاب".
من جهة اخرى، عبرت ريتا عن حبها الكبير للممثل اللبناني جورج خباز، حيث نشرت صورة جمعتهما سوياً، وعلقت عليها بالقول:" كل هالسنين، بعدك متل ما انت، لا حليان كتيرانت الخي والصديق اللي بالقلب ولو البلدان مبعدتنا نشوف بعض باستمرار".
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فن و منوعات

فن

ريتا برصونا

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