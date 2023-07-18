ريتا برصونا تحتفل بعيد ميلادها بحضور الأهل والأصدقاء.. وهذه رسالتها لـ جورج خباز

وفي التفاصيل، نشرت ريتا برصونا مجموعة صور جمعتها باصدقائها وأهلها، على حسابها الخاص عبر انستغرام،وأرفقتها بالتعليق التالي:" احلى عيد ميلاد مع اغلى الاصحاب".من جهة اخرى، عبرت ريتا عن حبها الكبير للممثل اللبناني جورج خباز، حيث نشرت صورة جمعتهما سوياً، وعلقت عليها بالقول:" كل هالسنين، بعدك متل ما انت، لا حليان كتيرانت الخي والصديق اللي بالقلب ولو البلدان مبعدتنا نشوف بعض باستمرار".