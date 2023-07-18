تسجيل مسرب للاجئ سوري "بدنا نشيل العلم اللبناني ونحط السوري محله".. ونضال الاحمدية ترد
انتشر في الساعات القليلة الماضية، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيل صوتي مسرب لاحد الاشخاص السوريين، رُجّح على انه لاجئ سوري في لبنان، علّق من خلاله على موضوع عودة اللاجئين السوريين الى بلدهم والضجة التي أثيرت مؤخرا بعد تعليق الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية، وما قالته عن أن اللاجئ السوري لا يعرف معنى "الشوكولامو".
وفي التفاصيل، قال الشاب السوري في التسجيل الصوتي: "انتوا بدكن تطلعوا السوريين من لبنان.. في شي 5 مليون سوري بلبنان.. وين بدك تطلع لتطلع.. خلص ختمناها.. مننزل هالعلم اللبناني ومنرفع محلو السوري.. خلص هاي المحافظة بدنا ناخذها".
من جهته، حساب مجلة الجرس الذي تديره الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية، اعاد نشر التسجيل الصوتي وعلق عليه بالقول: "صحتين يا لبنانية.. خبروني بعدكم عمتسبحوا مع الاشقاء بالشوكولامو".