تسجيل مسرب للاجئ سوري "بدنا نشيل العلم اللبناني ونحط السوري محله".. ونضال الاحمدية ترد

انتشر في الساعات القليلة الماضية، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيل صوتي مسرب لاحد الاشخاص السوريين، رُجّح على انه لاجئ سوري في لبنان، علّق من خلاله على موضوع عودة اللاجئين السوريين الى بلدهم والضجة التي أثيرت مؤخرا بعد تعليق الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية، وما قالته عن أن اللاجئ السوري لا يعرف معنى "الشوكولامو".

