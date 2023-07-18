طليقة حسن شاكوش تفضحه: خانني مع فنانة مشهورة

وخلال لقائها مع برنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة، قالت ريم طارق: "كنا في نهار رمضان، كان في ممثلة مشهورة عندها مشكلة صحية تالت حرف من اسمها "ر"، راح أكل معها في شاليه بالعين السخنة، ولما رجع البيت كتبت له وصلت يا حبيبي.. وبينهم علاقة".وتابعت: "قعدت 30 يوما في شهر رمضان أشوف حاجات زي كده ومختلفة، وفي وقت من الأوقات الفنانة دي حبت تسمعني صوتها.. كانوا مع بعض وقعدت تضحك.. حلال عليها"، مضيفة: "كنا في رمضان وكان يبث لايفات وقال لي سأحصل على هدايا عبارة عن مبالغ من المال، وكان يقول لي يحرم عليا كل جنيه بيدخل من تيك توك، هاخده وهتبرع به لجمعيات خيرية للأطفال، فرحت عشان قالي إني اللي هتبرع، ولما اللايفات خلصت الموضوع اتنسى.. وأخد الفلوس".